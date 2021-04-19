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Haberler İzmir İzmir’de 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

’de 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in ilçesi açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 59 düzensiz göçmen ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’de 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

20.04.2021, 00:37

Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan saat 15.50'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına itilen can salları içerisindeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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