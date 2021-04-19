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Haberler İzmir Tire'de panelvan aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

'de panelvan aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

'in ilçesinde, panelvan aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tire'de panelvan aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
İHA

19.04.2021, 17:29

Edinilen bilgiye göre kaza, Tire-Torbalı yolu Karateke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Anayol kenarında ilerleyen Mehmet Dağoğlu'na (60), Torbalı yönünden Tire istikametine seyir halinde olan panelvan bir araç çarptı.

İddialara göre aracın dikiz aynasının çarpmasıyla Dağoğlu, kenardaki su menfezine düştü ve yaralandı. Yaralının ilk yardımına kazayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Dağoğlu, burada hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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