90 Yaşındaki Hayriye nine, aşının gücünü böyle anlattı

Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden biri sırası geldiği halde korona virüs aşısını yaptırmadı. Ancak İzmir'de Kovid-19'a yakalanan 90 yaşındaki Hayriye Tölek'in durumu, aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konak Hatay'da yaşayan Hayriye Tölek, 72 yaşındaki damadı ve 61 yaşındaki kızı ile birlikte virüse yakalandı.

"BU NEYİN İNADI ANLAMADIM?"

Sırası geldiğinde hiç tereddüt etmeden 2 doz aşısını yaptırdığını söyleyen Tölek, "Lütfen herkes aşısını olsun. Virüsü kapmama rağmen, evde yatmadan, oturarak geçiriyorum. Hastalığı neredeyse hissetmedim. 6 gün oldu ama kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Aşı olmayı reddedenleri görünce anlam veremediğini söyleyen Tölek, "Hastanelerde 'nefes alamıyorum' diyen binlerce kişiyi gördük. Buna rağmen aşı olmamak neyin inadı anlamakta zorluk çekiyorum" ifadelerini kullandı. Filyasyon ekibinin verdiği ilaçları eksik kullandığını söyleyen Tölek, "Hiç bir yan etkisi olmadı. Bu yüzden süreci çok iyi atlatıyorum. Buradan sizin aracılığınızla aşı olmayanlara sesleniyorum. Bir saniye bile düşünmeyin, aşınızı olun" diye konuştu.

KOAH HASTASI DA HAFİF ATLATTI

İZMİR'DE virüse yakalanan 2 torun sahibi Hasan Gönlügür de koah hastası olmasına rağmen aşı sayesinde hastalığı çok hafif atlattığını söyledi.

BAKANLIK 'AŞI TİMİ' KURUYOR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, aşının faydalarını hep birlikte gördüklerini, Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğunu ve bu oranın yüzde 53'e düştüğünü söyledi. Bakanlık verilerine göre, 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 23,6'sı aşısını yaptırmadı. İzmir'de ise, sırası geldiği halde aşı yaptırmayanların oranının %18 ile 20 arasında olduğu öğrenildi.

Verilere göre aşıyı en çok reddedenler kadınlar. Hatta kendi olmayıp eşine de "olma" diyenler de çoğunlukta. Bakanlık elde edilen veriler üzerine bu kişileri ikna etmek için harekete geçti. Bakanlıkça "Aşı timleri" oluşturulacağı ve bu ekiplerin ev ev gezerek, vatandaşların aşı yaptırmama nedenlerini araştıracağı öğrenildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Aydın, 65 yaş üstü vatandaşlara seslenerek "Torunlarımıza sarılmak istiyorsak aşı olalım" dedi.

SIRA 55 YAS ÜSTÜ VATANDASLARA GELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaş üstüne geldiğini belirterek, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan Kovid-19 aşı sayısı 20 milyonu geçti. 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları, dün itibariyla 12 milyon 246 bin 585'i ilk doz, 7 milyon 810 bin 198'i ise ikinci doz olmak üzere toplam 20 milyon 56 bin 783'e ulaştı.

İLACINI İÇMEYEN KLİNİĞE DÜŞÜYOR

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, evde tedavi gören korona virüs hastalarının filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen birtakım ilaçları kullanmadığını söyledi. Prof. Dr. Çelen, "İlaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor" dedi.

'HAFİF GEÇİRSEN DE KULLAN'

Türkiye'de vakaların artışı ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "İnsanlar antiviralleri kullanınca daha da kötüleşeceklerini sanıyorlar veya klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar. Halbuki ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum. Ve bu nedenle mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ve filyasyon ekipleriyle evlere kadar getirilen ilaçları söylendiği ve uygulanması gerektiği şekilde kullanalım" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL