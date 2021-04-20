Bornova’daki çöpler sağlığı tehdit ediyor

Vatandaşlar, Bornova Belediyesi ekiplerince toplandıktan sonra şantiyede bekletilen çöpler yüzünden insan sağlığının hiçe sayıldığını belirtti.

KÖTÜ KOKU YAYIYOR

Şantiyeye yığılan çöplerin özellikle sıcak havalarda etrafa kötü koku yaydığı belirtilirken, çöplerin toplandıktan sonra Katı Atık Depolama Alanı'na götürülmesi gerektiğinin altını çizildi. Vatandaşlar, "Çöpler özellikle temizlik ve hijyenin önemli olduğu korona virüs döneminde neden şantiyede bekletiliyor? Burada çalışan belediye personelinin canı değerli değil mi? Resmen insan sağlığı bu şekilde hiçe sayılıyor" diye konuştular.

YENİ ASIR YAZDI YOL ASFALTLANDI

AYDIN'IN turistik ilçesi Didim'de yağışla birlikte çamur deryasına dönen yol, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından asfaltlandı. Didim'in ilçe merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1002 sokak sakinlerinin çamurlu yol isyanı sona erdi.

Vatandaşın tepkisini çeken yolla ilgili Yeni Asır'ın 'Bu yola asfalt yapılsın' haberinin ardından belediye ekipleri yolu düzeltip asfalt döktü. Evlerinin içine kadar giren çamur deryasından kurtulduklarını belirten vatandaşlar, "Çamur içinde olan yolumuz güzel hale getirildi" Yeni Asır'a teşekkür ettiler.

PAŞA ÇEŞMESİ YIKILIYOR

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 1927 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Güme dağında yaptırılan 94 yıllık anıt çeşme yıkılmak üzere. Vatandaşlar yetkilileri acilen göreve çağırdı. Vatandaşlar, "Mimar ve mühendisler inceleme başlatmalı. Sorunun zeminden mi kaynaklandığı belirlenmeli. Ne yazık ki tarihi değerlerimize sahip çıkmasını bilmiyoruz" ifadelerini kullandılar.

■ METİN BURMALI ■ NADİR UYSAL ■ KAZIM YÖRÜKCE