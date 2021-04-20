Çeşme’den Samanyolu şöleni

İZMİRLİ gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın, Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek yaptığı Samanyolu çekimleri mest etti. Yakaladığı 255 adet fotoğrafı birleştirerek adeta görsel bir şölen sunan Turan, "Çekimin en ilginç yanı, bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu" dedi.

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