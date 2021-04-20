  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çeşme’den Samanyolu şöleni

’den şöleni

Çeşme’den Samanyolu şöleni

20.4.2021

İZMİRLİ gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın, Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek yaptığı Samanyolu çekimleri mest etti. Yakaladığı 255 adet fotoğrafı birleştirerek adeta görsel bir şölen sunan Turan, "Çekimin en ilginç yanı, bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme’den Samanyolu şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.