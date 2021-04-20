CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapı ve birçok sorun devam ederken heykel yapımı tam gaz devam ediyor. Kente hizmetten çok heykel yapılmasının ardından Belediye 'Kaç heykel yaptık?' ihalesini yapacak.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Kent sakinlerinin tepki gösterdiği ihaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak.

İhaleyi alan yüklenici daha önce yapılan heykel, anır ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

Sayım ve fotoğrafla işlemlerinin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.

Heykel yaptık, heykel yaptık, heykel yaptık...

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