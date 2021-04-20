Halk Taşıt’ta akşam seferleri 1 saat öne çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinden günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli tarife ile yararlanılmasını sağlayan Halk Taşıt uygulamasının sefer zamanlarını değiştirdi. Pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlılığının 19.00’da başlaması nedeniyle Halk Taşıt seferleri 18.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele kapsamında aldığı "kısmi kapanma kararları" doğrultusunda, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri 19.00-05.00 olarak değiştirilmişti.



Bunu dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, günün belli bölümlerinde toplu ulaşımda yüzde 50 indirimli tarife uygulanan Halk Taşıt hizmetinin akşam saatlerini revize etti. Daha önce 19.00-20.00 saat aralığında uygulanan yüzde 50 indirimli tarife hizmeti, 18.00-19.00 arasına çekildi. Uygulama, 21 Nisan Çarşamba gününden itibaren devreye girecek ve sokağa çıkma kısıtlılık saatleri değişmediği sürece aynı şekilde devam edecek.



29 Nisan 2019'da başlayan Halk Taşıt uygulaması kapsamında, her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşım hizmeti yüzde 50 indirimli veriliyordu.