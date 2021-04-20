İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 8'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 Nisan'da düzenlenen operasyonda, aralarından meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.