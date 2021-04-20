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İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 8'i tutuklandı.