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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

'de operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

'de, 'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 8'i tutuklandı.

İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
AA

20.04.2021, 11:03

İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 8'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 Nisan'da düzenlenen operasyonda, aralarından meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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