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Haberler İzmir İzmir’de uyuşturucu satanlara operasyon

’de uyuşturucu satanlara operasyon

İzmir’de uyuşturucu satanlara operasyon

20.4.2021

İZMİR'DE son bir haftada çok sayıda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ekipleri, 5-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 476 gram esrar, 44 gram kokain, 3 bin 800 gram GHB, 107 gram sentetik kannabinoid, 6 kök kenevir, 190 gram metamfetamin, 2 bin 226 adet ekstasy, 2 bin 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda 44 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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