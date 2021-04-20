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Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı

’in ilçesinde, korona virüs test sonucu öğrenmek için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil, dönüş yolunda takla attı, kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Aile bireylerinin, bir gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde korona virüsü testi yaptırdıkları, sonuca bakamadıkları için Tire Devlet Hastanesi'ne giderek negatif olan sonucunu öğrenip dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı
İHA

20.04.2021, 17:38

Edinilen bilgilere göre kaza, Tire-Belevi yolunda meydana geldi. Ekrem Y. yönetimindeki 34 VZ 7341 plakalı otomobil, Tire istikametinden Selçuk istikametine doğru seyir halindeydi.

Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden takla attı. Kaza yapan araca ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer vatandaşlar yaptı ve olay sağlık ekiplerine bildirildi.



HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTILAR

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zehra Y., (11) Akif Y. (9) ve anne Nuriye Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ailenin üyeleri kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, şoför kazada yara almadı.

Öte yandan aile bireylerinin, bir gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde korona virüsü testi yaptırdıkları, sonuca bakamadıkları için Tire Devlet Hastanesi'ne giderek negatif olan sonucunu öğrenip dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

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