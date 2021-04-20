TIR, park halindeki beton mikserine çarptı

İZMİR Bornova'da, Ömer Kılıçtaş (52) yönetimindeki TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı. Meydana gelen kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola savrulurken, iki araçta da hasar meydana geldi. Sürücü Ömer Kılıçtaş kazayı yara almadan atlatırken, cadde trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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