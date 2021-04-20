Üvey babasını sokak ortasında katletti

Kemalpaşa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Murat Akkaya, üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurup öldürdü. Olay, Pazar günü saat 17:00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Murat Akkaya, annesi Necibe Akkaya'nın yaklaşık 1 buçuk yıl önce boşandığı eski eşi Mahmut Kaşıcı'yı evlerinin önünde gördü.

Eski üvey babasının mahallesinde dolaşmasına sinirlenen Akkaya, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Akkaya, yerde kanlar içinde yatan üvey babasına 4 el daha ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Kaşıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

'SEN BENİM EVLADIMSIN'

Jandarma ekipleri, 2 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Murat Akkaya'yı evinin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaşıcı'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üvey babasını gözünü kırpmadan öldüren Akkaya'nın Jandarma'ya verdiği ilk ifadesinde, Kaşıcı'nın kendisi ile sürekli dalga geçerek kızdırdığını söyledi.

Akkaya, "Sanki ben onun çocuğuymuşum 'sen benim evladımsın' diye beni aşağılıyor ve kızdırıyordu. Ayrıca boşanmış olduğu annemin arkasından da kötü şeyler konuşuyordu" dedi.

Öte yandan, cinayet anları ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Murat Akkaya'nın pompalı tüfekle yolda yürüyen Mahmut Kaşıcı'ya önce arkasından defalarca ateş ettiği, talihsiz adamı yere düştükten sonra da saçma yağdırmaya devam ettiği yansıdı.

İHSAN KARATAŞ