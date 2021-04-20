Yalnız yaşayan adamı silahla başından vurdular

İZMİR Bornova'da serbest meslek sahibi Mecit B.'nin (42) yalnız yaşadığı evinden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Mecit B.'yi başından vurulmuş halde buldu. Yaralı adam sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mecit B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarından evden 2 kişinin kaçtığını öğrenen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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