İzmir Büyükşehir’den bir konik ihale!

"Başka bir Türkiye mümkün", "Başka bir İzmir mümkün" söylemini dilinden düşürmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in bombaları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde kentteki heykelleri saydırıp fotoğraflatmak için ihaleye çıkan Soyer, şimdi de yollara trafik emniyet konisi dizdirmek için ihale yaptı.

583 BİN LİRA ÖDEYECEK

30 binden fazla çalışanı bulunan ve diğer yandan toplam borcu 12 milyar liraya dayanan Büyükşehir Belediyesi'nin, 30 bin çalışanı içinde sanki bu işi yaptıracak personeli yokmuş gibi bunun için ihaleye çıkması şaşkınlık yarattı. İhale sürecinde de tuhaflıklar yaşandı. İhale için 8 firma doküman aldı, bunların 4'ü teklif sundu. Ancak içlerinden sadece bir teklif geçerli sayıldı. Torbalı merkezli görünen Yoltekma Trafik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, 583 bin liralık teklifiyle ihaleyi kazandı. Firmayla geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalandı. Şirket, Karşıyaka ve Bayraklı ilçe sınırları içerisinde bulunan Altınyol ve Anadolu Caddesi ile belediye sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerlerde yola trafik emniyet konisi dizecek. 27 Aralık 2021'e kadarki süreyi kapsayan ihalede dizilen koni uzunluğu toplam 2 milyon 200 bin metreyi bulacak. Soyer, geçtiğimiz yıl da aynı ihaleyi yapmıştı. Bu dizim işinin dışında Soyer, geçtiğimiz günlerde trafik emniyet konisi ve şerit ayırıcı alımı için de ihaleye çıkmıştı. Yani buna göre koniler belediyeye ait olacak, ihaleyi 583 bin liraya kazanan firma ise, sadece bu konileri belirli saatlerde dizip kaldıracak.











HEYKEL SAYIM İHALESİ GÜNDEM OLMUŞTU

GÖREVE geldiğinden bu yana heykel icraatlarıyla adından söz ettiren CHP'li Başkan Soyer, en son kentteki heykelleri saydırıp fotoğraflatmak için ihaleye çıkmıştı. Yeni Asır'ın manşet yaptığı ihale, Türkiye gündemine oturmuştu.





TV'LERE ÇIKMAK İÇİN 2 MİLYON 842 BİN LİRA

BAŞKAN Tunç Soyer, ulusal ve yerel TV kanallarına çıkmak için de bir ihale düzenledi. İhaleyi İstanbul'dan Rota Açıkhava Reklam ve Organizasyon şirketi 2 milyon 842 bin liralık teklifiyle kazandı. Bu ihale kapsamında Soyer ve belediye icraatlarının ulusal TV'lerde anlatılması için 12 bin 600, TV programlarında 30 bin saniye alım yapılacak. Yine ulusal TV'lerde 40 bin saniye reklam yapılacak. Yerel ve bölgesel TV kanallarından reklam alımı ise 50 bin saniye olacak. Öte yandan Soyer'in, icraatlarının yerel FM radyolarda duyurulması için çıktığı ihaleyi de 722 bin 700 liraya bir başka firma aldı.

Erhan GÜLENÇ

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