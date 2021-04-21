  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de saman deposu alev alev yandı! Binlerce balya saman küle döndü

'de saman deposu alev alev yandı! Binlerce balya saman küle döndü

’in ilçesinde bir saman deposunda yangın çıktı. Binlerce balya samanın küle döndüğü yangında yüz binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de saman deposu alev alev yandı! Binlerce balya saman küle döndü

21.04.2021, 09:02

Yangın Pazartesi saat 23:00 sıralarında Tire'ye bağlı Çiniyeri Köyü'nde meydana geldi. Necdet Durmaz'a ait saman deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına geçilirken, binlerce balya samanının alev alev yandığı ve küle döndüğü yangında yüzbinlerce lira zararın olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek yangınla ilgili inceleme başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de saman deposu alev alev yandı! Binlerce balya saman küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.