İzmir'de saman deposu alev alev yandı! Binlerce balya saman küle döndü

Yangın Pazartesi saat 23:00 sıralarında Tire'ye bağlı Çiniyeri Köyü'nde meydana geldi. Necdet Durmaz'a ait saman deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına geçilirken, binlerce balya samanının alev alev yandığı ve küle döndüğü yangında yüzbinlerce lira zararın olduğu öğrenildi.





Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek yangınla ilgili inceleme başlattı.