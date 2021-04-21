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İzmir'de şüpheli ölüm! Polis soruşturma başlattı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşadığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı ileri sürülen yaşlı adam oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.