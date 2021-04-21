Tire’de arabanın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

TİRE-İZMİR karayolunun 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Dağolu'na (60), panelvan tipi bir özel araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz adam, su menfezine yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

■ NADİR UYSAL