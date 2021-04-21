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Tüm suçlardan ikizinin kimliğiyle yırtmış! 'de yakayı ele verdi

’in ilçesinde, bekçi ekiplerince durdurularak kimliği istenen ve bu sırada tedirgin hareketlerde bulunan şahıs parmak izinin alınması için emniyete götürüldü. Burada parmak izi alınan şüphelinin ikiz kardeşinin kimliği ile dolaştığı ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Tüm suçlardan ikizinin kimliğiyle yırtmış! İzmir'de yakayı ele verdi
İHA

21.04.2021, 10:18

Son dakika edinilen bilgiye göre, Bayraklı İçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekiplerince dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayraklı İZBAN durağında aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ekipler, bu çalışmalar kapsamında durdurdukları bir şahsın kimliğini vermesini istedi. Şüpheli üzerinde bulunan Emre Y. adına olan nüfus kağıdını ekiplere verdi. Kimlik sorgusu gerçekleştirilirken hal ve hareketlerinden şüphelenilen şahıs, ekipler tarafından parmak izinin alınması için emniyete götürüldü. Burada parmak izi alınan zanlının gerçek kimliğinin Erman Y. olduğu ve ikiz kardeşi olduğu öğrenilen Emre Y'nin kimliği ile dolaştığı tespit edildi.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN PARA CEZASI UYGULANDI
Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan Erman Y'nin çok sayıdan suçtan kaydının olduğu ve 7 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen Erman Y'ye ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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