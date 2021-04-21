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Haberler İzmir Yeşildere trafiği can çekişiyor

Yeşildere trafiği can çekişiyor

Yeşildere trafiği can çekişiyor

21.4.2021

İZMİR'İN en işlek caddelerinden olan Yeşildere yolu, trafik yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Özellikle sabah işe gidiş ve akşamları işten çıkış saatlerinde yaşanan uzun araç kuyrukları, vatandaşlara adeta çile çektiriyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye yetişebilmek için yollara dökülen ve her şekilde trafik sıkışıklığına yakalanan İzmirliler, akşamları da sokağa çıkma kısıtlamasını aşmamak ve evine gidebilmek için aynı eziyeti bir kez daha yaşamak zorunda kalıyor.

ERCAN AKGÜN

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