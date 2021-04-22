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Haberler İzmir Selçuk'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

'in ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 40 adet tarihi sikke, yüzük ve broş ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Selçuk'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı
İHA

22.04.2021, 15:42

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, İsabey Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde B.D., S.Ç., G.G. ve İ.E. isimli şahısların olduğunu gören ekipler, aracı kontrol etti. Araçta yapılan aramalarda, 40 adet tarihi sikke, üç adet yüzük, iki adet broş ele geçirdi. Emniyete sevk edilen B.D isimli şahsa, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslara ayrıca cezai işlem uygulandı.

Öte yandan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenilen O.S.'nin üst aramasında kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısla ilgili yasal işlem başlatılırken, ayrıca O.S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

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