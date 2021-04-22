Torbalı CHP’de herkes aday oldu

Toplantıda Mithat Tekin, Yıldırım Baytekin, Özkan Yıldız, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mehmet Mehdi Baykara ve İlker Yıldız'ın aday olacağını ilçe yönetimine bildirdiği öğrenildi. Adaylık için ismi geçen Sultan İpekli ve Sıla İlgi Akkaş'ın ise CHP Genel Merkezi'n ve İl Başkanlığı'nın vereceği karara doğrultusunda hareket edeceklerini toplantıda belirttiklerini kaydedildi. Toplantıda bir sonuç çıkmadığı, yapılacak görüşmelerin ardından bir uzlaşı aranacağı ifade edildi. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dün konuyla ilgili bir görüşme yaptığı belirtildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Torbalı Belediye Meclisi'ndeki 18 CHP'li üyeyle tek tek görüşmeler yapılacağı ve adayın yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenmesine karar verildiği ifade edildi. Öte yandan ikilinin sürecin kısıtlı olması nedeniyle bugün bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. Torbalı Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin ise 1 meclis üyesi bulunuyor. CHP'den 2 meclis üyesi ise İYİ Parti kontenjanından seçildi ancak partilerine geri dönmedi.





AK PARTİ'DEN 'ADAY ÇIKARIN' TALİMATI

Cumhur İttifakı'nın Torbalı'da izleyeceği strateji belli oldu. AK Parti ile MHP, önümüzdeki Salı günü yapılacak meclis toplantısında aday çıkaracak. AK Parti Genel Merkezi, geçtiğimiz yılın aralık ayında Muğla Ula'da kalp krizi sonucu vefat eden AK Partili belediye başkanın yerine mecliste yapılan seçimde CHP'nin aday çıkardığını hatırlatarak Torbalı teşkilatına "aday çıkarın" talimatı verdiği öğrenildi. Son dakika değişikliği olmazsa, AK Parti'nin adayının Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar olacağı belirtiliyor.