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Haberler İzmir Yunanlı'ların ölüme ittiği 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanlı'ların ölüme ittiği 36 kaçak göçmen kurtarıldı

açıklarında unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

Yunanlı'ların ölüme ittiği 36 kaçak göçmen kurtarıldı
İHA

22.04.2021, 19:47

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 15.35'te, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen can salı içerisindeki 36 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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