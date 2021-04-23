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Haberler İzmir Bisikletlerin bakımsızlığı isyan ettirdi

Bisikletlerin bakımsızlığı isyan ettirdi

Bisikletlerin bakımsızlığı isyan ettirdi

23.4.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bisikletleri kullanan vatandaşlar bisikletlerin bakımsızlığına isyan etti. BİSİM uygulamasından bisiklet alırken de zorlandıklarını belirten vatandaşlar, "Burada bisikletlerin çoğunun değiştirilmesi gerekiyor. Çok rahatsız ve çoğu bozuk, vites atamıyoruz. Düşme tehlikesi yaşıyoruz. Ayrıca istasyondaki ekranlarda görüntü gitmiş. Yazılan hiçbir şeyi göremiyoruz. Yarım saat bisiklet sürmek için bir saat uğraşıyoruz. Yetkililerden bisikletlerin yenilenmesini istiyoruz" dedi.

METİN BURMALI

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