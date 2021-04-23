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Haberler İzmir Gazeteci yazar Duman İzmir’de hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Duman ’de hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Duman İzmir’de hayatını kaybetti

23.4.2021

GAZETECİ yazar Selahattin Duman, dün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, kalp kapağından 1.5 ay önce ameliyat geçiren Duman, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etti. Ankara'da 1950 yılında dünyaya gelen Duman, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev aldı. Sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak", "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazdı, çeşitli filmlerde rol aldı. Duman, geçen yıl temmuz ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştü. Duman, bugün öğlen Bodrum Gündoğan'da toprağa verilecek.
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