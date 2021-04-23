İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Mustafa Öner (36) yönetimindeki otomobil, Ovakent Mahallesi yakınlarında Süleyman Duman (69) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Öner, Süleyman Duman ile Fadime Duman (67) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Fadime Duman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
■ SEVAL KONURALP
İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.