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Haberler İzmir İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı

23.4.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Mustafa Öner (36) yönetimindeki otomobil, Ovakent Mahallesi yakınlarında Süleyman Duman (69) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Öner, Süleyman Duman ile Fadime Duman (67) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Fadime Duman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ SEVAL KONURALP

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