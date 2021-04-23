Sokak lambaları aylardır boşa yanıyor

İZMİR'İN Tire ilçesinde, bazı cadde ve sokaklarda bulunan direklerdeki aydınlatma lambaları boşa yanıyor. Özellikle, Fatih Parkı'nın çevresinde bulunan Millet Caddesi ile Faik Berber sokakta bulunan lambaların yaklaşık 6-7 aydır gece gündüz yandığından şikayet eden vatandaşlar, "Elektrik dağıtım şirketi yetkililerine sokak lambalarının gün batmadan çok erken saatlerde yandığını hatta bazen hiç sönmediğini bildirdik. Onlar da, test amacıyla belirlenen bölgelerde sokak lambalarının kontrollerinin periyodik aralıklarla yapıldığını söyledi. Aradan uzunca bir süre geçti ancak sokak lambaları gece gündüz yanmaya devam ediyor. Milli kaynaklarımız göz göre göre boşa harcanıyor. Sokak aydınlatmalarının parasını bizler vergilerimizle ödüyoruz. Elektrik şirketi yetkililerinin daha duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

NADİR UYSAL