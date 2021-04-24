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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 itfaiye eri alacak

100 itfaiye eri alacak

Son dakika... 'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 100 itfaiye eri alacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 itfaiye eri alacak

24.04.2021, 10:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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