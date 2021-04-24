  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de brandadan kumarhane!

'de brandadan kumarhane!

'in ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 24 kişiye 195 bin 620 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kumar oynamak için kurdukları çadır şaşkına çevirdi.

İzmir'de brandadan kumarhane!
İHA

24.04.2021, 15:48

İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 195 bin 620 TL ceza kesildi. Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır ise dikkat çekti.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bornova ve Kınık ilçelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova'daki kahve ile Kınık'ta boş arazi üzerine kurulan brandadan çadıra baskın düzenleyen ekipler, 24 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 195 bin 620 TL ceza uygulandı. Ayrıca 4 kişi hakkında da 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yaptı.



Öte yandan Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır, dikkat çekti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de brandadan kumarhane! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.