İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bornova ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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