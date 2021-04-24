İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bornova ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.