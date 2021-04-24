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Haberler İzmir İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi

'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi

'de düzenlenen operasyonunda yeşil reçeteyle satılabilen 35 bin hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi
AA

24.04.2021, 11:37

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bornova ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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