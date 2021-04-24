İZMİR Konak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek ölen 4 yaşındaki Bulut Gürgür, gözyaşlarıyla defnedildi. Geçtiğimiz perşembe Boğaziçi mahallesi, 2203 sokaktaki evin üst katında çıkan yangında 4 yaşındaki Bulut Gürgür dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.
Yangın esnasında olay yerinde bulunan Bulut Gürgür'ün akrabası Hamza Arslanalp, mahalledeki küçük çocukların oyun oynamak için eve girip çakmakla süngerleri tutuşturduğunu ve yangının alevlenmesiyle minik Bulut Gürgür'ün koltuğun altına saklandığını söylemişti. Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde Bulut'un annesi Nurcan Gürgür'ün yakınlarının yardımıyla ayakta durabildiği görüldü.
Küçük Bulut’a en acı veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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