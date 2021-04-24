‘Kumar çadırına’ jandarma baskını

İZMİR'İN Bornova ve Kınık ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 24 kişiye 195 bin 620 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için kurdukları çadır ekipleri şaşkına çevirdi. Jandarma, suç ve suçlularla mücadele ile korona tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında, Kınık'ta Kocaömer mahallesi ile Bornova'da Eğridere mahallesine baskın yaptı. Adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye kumar oynamak ve korona kurallarını ihlalden 195 bin 620 lira ceza verildi. 4 şüpheli hakkında da 'Kumara Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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