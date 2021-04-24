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Haberler İzmir Pide yoksa vida yesinler!

Pide yoksa vida yesinler!

Pide yoksa vida yesinler!

24.4.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Mehmet Şençakır (61) mahallesindeki ekmek fırınından pide aldı. İftar vakti ailesiyle birlikte sofraya oturan Şençakır, pideyi böldüğü sırada içerisinden üç santim boyutlarında sivri uçlu bir vida çıktı. Vidayı pidenin içerisinden çıkarmadan fırına giden Şençakır, fırın sahibiyle tartışmaya girdi. Kemalpaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne giden Şençakır, fırını şikayet etti. Şençakır, "Birinin fark etmeden yutması durumunda ciddi sorunlara yol açabilirdi" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR

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