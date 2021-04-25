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Haberler İzmir Dünya çocukları İzmir’de buluştu

Dünya çocukları ’de buluştu

Dünya çocukları İzmir’de buluştu

25.4.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Çocuk Buluşması'nda yurtiçinden, yurtdışından ve İzmir'in dünyadaki kardeş şehirlerinden çocuklar çevrim içi etkinlikte bir araya geldi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarına bir armağan. Bugün çocuklarımız, tüm dünyanın çocuklarıyla buluşuyor" dedi. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ne kurulan dev ekranda aralarında Bremen, Volgograd ve Lefkoşa'nın belediye başkanlarının da olduğu kentlerden gelen video kayıtları, müzik dinletileri, gösteriler, şiirler ve 23 Nisan mesajları yayınlandı.
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