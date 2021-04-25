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Haberler İzmir İzmir'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı

'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı

'in ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 263 parça tarihi eser ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait toplam 237 gümüş ve bronz sikke, 16 obje, 3 ok ucu, 5 yüzük, mühür ve siyah renkli taş parçası ele geçirildi.

İzmir'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı
DHA

25.04.2021, 16:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslerde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki iki adrese, yapılan takibin ardından operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait toplam 237 gümüş ve bronz sikke, 16 obje, 3 ok ucu, 5 yüzük, mühür ve siyah renkli taş parçası ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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