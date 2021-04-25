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Haberler İzmir Silahlı saldırılarda 2 kardeş yaralandı

Silahlı saldırılarda 2 kardeş yaralandı

Silahlı saldırılarda 2 kardeş yaralandı

25.4.2021

İZMİR Konak'ta iki ayrı silahlı saldırıda abi kardeş yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Atilla mahallesinde T.A (27), kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısıyla kolundan yaralandı. Yakınları tarafından Tepecik Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan T.A, tedavisinin ardından şikayetçi olmak için Eşrefpaşa Polis Merkezi'ne gitti. T.A'nın kardeşi İ.A. da polis merkezi yakınlarında O.M. tarafından bacağından saldırıya uğradı. İ.A. (25), Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan O.M, olay yerinde gözaltına alındı.
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