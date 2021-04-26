Bornova asfaltını kendi yapacak

Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, ziyaret ettiği Yeni Asır'da çarpıcı açıklamalar yaptı. İlçede asfalt yapımı için sürekli kendileriyle birlikte 30 ilçeye de hizmet veren İZBETON'un programına uymak zorunda kaldıklarını söyleyen İduğ, "Şimdi Batıçim'den satın aldığımız arsaya asfalt plenti tesisi kuruyorum. 20 milyon lira yatırım yapacağız. İnsanlar kapının önüne çıktığında iki şeye bakar: Yol ve çöp. Ben karar verdiğimde hemen yapmalıyım" dedi. Ürettikleri plenti talep gelmesi halinde diğer belediyelere de satacaklarını ifade eden İduğ, "Olaya ilçe belediyesi-büyükşehir diye bakmayacağım. İlçede ihtiyaç olan her yeri asfaltlayacağım. Büyükşehir sorumluluğunda olan yerleri de asfaltayıp faturasını keseceğim" diye konuştu.



3 YILDA AMORTİ EDİLECEK

Bornova'da yolların toplam uzunluğunun 1100 kilometre olduğunu ifade eden İduğ, "Bunun 3'te biri kilit taşı, 3'te 1'i beton, 3'te 1'i ise asfalt. 150 kilometresi de stabilize. Kilit taşını yapmak kolay. Beton santralim de var. Ama asfaltta beklemem lazım. Çünkü bana bağlı değil, benden bağımsız. Ayrıca hesapladım; bu tesis, 20 milyon liralık bu yatırımı 3 yıl içinde amorti edecek. Bunu ben İZBETON'la sıkıntı yaşıyorum diye yapmıyorum. Bir şeyi ertelememek için yapıyorum. Bu, Bornova'nın geleceğine yatırım yapmak demek" dedi.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a, ziyaretin anısına Yeni Asır'ın ilk sayısını hediye etti.

BİRÇOK İLÇEYE ÖRNEK OLDU

2 yıl içinde belediyenin geçmiş dönemle ilgili kredi rakamlarının tamamını sıfırladığının altını çizen İduğ, "2020'de 100 milyon lira yatırım yaptım. Borcum yok. 65 milyon lira para ile de 2021'e devrettim. Bu yıl 90 milyonluk yatırım yapacağım" dedi. 65 milyon liranın bu yıla aktarılabilmesinin en önemli sebeplerinden birinin belediyenin ihtiyacı olan araçları satın almak olduğunu söyleyen İduğ, "Her yıl 40-50 milyon lira kira ödemek yerine satın almak daha doğru geldi. 128 aracı satın alarak belediyeyi kiradan kurtardık. Bu hamle bir senede 50 milyon lira katkı sağladı. Yani bir senede amorti ettim. Araçlar da zaten 40 milyon liraya alındı, şimdi 70 milyon lira oldu. Bu Türkiye'de tekti. Bizim ardımızdan Gaziemir, Buca, Konak, Karabağlar, Dikili, Şişli, Sarıyer, Akhisar gibi belediyeler de bu modeli örnek aldı" dedi.

200 MİLYON CEPTE KALDI

Belediyenin daha önce binası yetersiz olduğu için müdürlüklerin çeşitli bölgelere dağıldığını anlatan İduğ şu bilgileri verdi: "Bunun için benden önce şehir stadının olduğu bölgeye 200 milyon liralık bir hizmet binası yapılması planlanmış. Biz bunu iptal ettik. Peki biz ne yaptık? İlçede viyadükler altında olan yeri, pazaryeri olarak açtık. Şu an haftada 5 gün hizmet veriyor. Orada 3 bin 700 stant kuruldu. Bu stantlardan 10 milyon 400 bin lira belediyenin kasasına girdi. O para nereye gitti? Cumhuriyet Meydanı'nda 6 milyon 400 bin liraya 8 katlı bina satın aldık. 4 milyon liraya da mevcut binamızın yanındaki İş Bankası binasını aldık. Kapımın karşısında olan Telekom binasını da 25 yıllığına kiraladım. Bütün müdürlükleri Kampüs Bornova adı altında aynı yere topladım. 200 milyon kaynağı da belediyenin cebinde bıraktım."



BAŞKAN SOYER'DEN KONGRE MERKEZİ SÖZÜ

ÖNCEKİ dönem inşaatına Çocuk Dünyası projesi olarak başlanan, Forum Bornova'nın karşısındaki projeyi kongre merkezine dönüştürdüklerini açıklayan İduğ, şöyle devam etti: "Üniversite kenti Bornova'da kongre merkezi yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüştük. Kendisine benim 2 büyük projem olduğunu söyledim. Bunlardan biri de bu kongre merkezi. Bu projeye katkı sözü verdi. Yüzde 20'si bitmiş 20-30 milyona bitecek bir iş. Nikah salonunu ve meclisi de oraya taşıyacağım." Başladıkları tüm proje ve yatırımları 2022 sonunda bitireceğini vurgulayan İduğ, "Bunların kurdelesini de seçim döneminde kesmeyeceğim. Gerek yok ertelemeye. Bir daha belediye başkanı olacağım diye son 6 ay açılış yapacak bir adam değilim" dedi.



'250 MİLYONLUK FİRMANIN BUNA İHTİYACI YOK

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Meclis Üyesi de olan Mustafa İduğ'un 5393 Sayılı Kanun'un 28. maddesine göre yasak olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'ne yüzbinlerca liralık mal sattığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili soruları cevaplandıran İduğ, "Ben Castrol markasının tüm Ege, Marmara ve İstanbul distribütörüyom. Benim dışımda bu ürünün satılması zaten mümkün değil. Bu ürünle ilgili talep gelirse biz onu vermek zorundayız. Tek satıcısıyız çünkü. Ama ben Büyükşehir'e satış konusuna 2019 yılında noktayı koydum. 2020'de herhangi bir mal verdirmedim. Sadece ihalenin sevkiyatı 2020'de peyderpey yapıldı. 2019'da 'Buraya bir daha mal vermeyin, eğer Castrol'den bu ürünü isterlerse İstanbul'daki genel merkeze gönderin, onlar bir şekilde çözsün' dedim. Yanlış anlamayın, 250 milyon lira cirolu bir şirketin böyle 4-5 bin liralık mal satmaya ihtiyacı yok. Böyle bir şeye ben de müsaade etmem. Bizim başımızı ağrıtacak bir durum yok" dedi.

Erhan GÜLENÇ