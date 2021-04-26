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Haberler İzmir İzmir'de 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

'de 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

'de, son 1 hafta içinde uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı, mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
DHA

26.04.2021, 16:29

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan'da kent genelinde uyuşturucu satan kişilere yönelik bir dizi operasyon yaptı. Baskınlarda 51 şüpheliye işlem uygulanırken, 24 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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