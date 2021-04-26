CHP'Lİ Ömer Günel başkanlığındaki Kuşadası Belediyesi'nin tek kalemde yaptığı 750 bin tonluk mıcır ihalesi, ilçenin en çok konuşulan konularından oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bile yıllık 2 milyon ton civarında mıcır kullandığı belirtilirken ana arter ve altyapının Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı Kuşadası'nda bu mıcırın nerede kullanılacağı soru işaretleri oluşturdu. Bu arada ihalenin ardından mıcırın üretileceği şantiye sahasında ise şok bir manzara ortaya çıktı.

HAZIR TUTMASI GEREKİYORDU

MARDİNLİ Zana ve Turan Bağı kardeşlere ait ZTB İnşaat isimli şirket, 8 Mart'ta belediyeye ait Güzelçamlı Mahallesi Karadere mevkiindeki taş ocağının yer teslimini almasına rağmen yaklaşık 50 gündür tek bir adım atmadı. Firmanın sözleşmede taahhüt ettiği iş makineleri ve araçlarının henüz üretim alanına getirilmediği görüldü. Şartnamede, bu iş karşılığında ZTB'nin üretim, stoklama ve mamullerin nakli için ocakta hazır tutmayı taahhüt ettiği; 2 adet mobil primer çeneli kırma-eleme tesisi (konkasör), 6 adet 35 tonluk kırıcı tertibatlı paletli ekskavatör, 2 adet 30 tonluk paletli ekskavatör, 2 adet loder, 16 adet 20 metreküplük damperli kamyon, 2 adet arazöz ve 1 binek aracın, belediyenin işletmesindeki diğer taş ocağında da olmadığı kaydedildi.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

BU gecikmeye rağmen Kuşadası Belediyesi'nin, 12 milyon 887 bin liralık dev ihaleyle ilgili nasıl bir adım attığı konusunda bilgi verilmedi. Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri açıklama yapmadı. Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı, söz konusu taş ocağında bir çalışma olmadığını ifade ederek, "Bizim çok bilgimiz yok ancak proje bir ara durduruldu diye duydum. Şu an orada herhangi bir çalışma yok" dedi.

125 BİN TON ÜRETİLMELİYDİ

TOPLAM süresi 300 gün olarak belirlenen ve geçen 50 günlük bu süre içinde 125 bin tonluk üretimin tamamlanmış olması gerekirken, Kuşadası Belediyesi'nden ihalenin iptal edildiğine dair bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel



TEK BİR MAKİNE BİLE GELMEDİ

ZTB İnşaat Ltd. Şirketi'nin üretim, stoklama ve mamullerin nakli için ocakta hazır tutmayı taahhüt ettiği iş makinelerinin hiç biri gelmedi. Mıcırın üretileceği şantiye sahası boş kaldı.





AYDIN'DA 15 İHALE ALDILAR

TURAN ve Zana Bağı'nın sahibi olduğu ZTB ve Maray isimli şirketlerin bugüne kadar Kuşadası Belediyesi'nden aldıkları ihalelerin toplam tutarının 29 milyon 999 bin 845 liraya ulaştığı kaydedildi. Bağı Kardeşler'in, 2017-2021 yılları arasında toplam ZTB ve Maray aracılığı ile Aydın'da 15 ihale kazandığı ifade edildi. Bu ihalelerden 12'sinin Kuşadası Belediyesi'nden alındığı kaydedildi. ZTB'nin 2019 ve 2021 yıllarında Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Didim Belediyeleri'nden aldığı 3 ihalenin toplam tutarı 4 milyon 17 bin 343 lirada kaldı. Böylece Bağı kardeşlerin ZTB ve Maray aracılığı ile kazandıkları ihalelerin toplam tutarının 34 milyon 17 bin 188 liraya ulaştığı belirtildi.

ERHAN GÜLENÇ