Üfürükten kazandı bahiste batırdı!

İzmir'de psikolojik sorunları olan Vahide Çıtak'a (38) 'Sende cin var, seni kurtaracağım' diyen 21 yaşındaki İsmail Kara, aileyi 700 bin lira dolandırdı. Parayı bahis sitelerinde kaybettiği ortaya çıkan Kara, veda mektubu yazıp, helallik isteyince aile şikayetçi oldu.

HER DEDİĞİNE İNANDI

Sanık avukatı Mehmet Korkut ise, "Hüseyin Çıtak müvekkilime 'Benim yerime de bahis oyna' demiş, para kaybettiklerinde de suçu müvekkilime atmıştır" sözleriyle müvekkilini savundu. Aliağa'ya bağlı Karakuzu Mahallesi''nde yaşayan ve çevresinde dua okuyup büyü bozan biri olarak tanınan 21 yaşındaki İsmail Kara, iddiaya göre bir gün market işleten ve akrabası olan Hüseyin Çıtak'a giderek psikolojik sorunları olan kızı Vahide Çıtak'a yardımcı olabileceğini söyledi. "Vahide'de cin var" diyen Kara, dua okuma bahanesi ile ailenin evine zaman zaman giderken, bu durumun iyi geldiğini ve ilaç kullanmayı bıraktığını söyleyen talihsiz kadın, üfürükçü gencin her dediğine inanmaya başladı.

"ŞEYTAN ALDI GÖTÜRDÜ..."

Bu sırada genç kadından 15 bin liranın üzerinde para alan İsmail Kara, sohbet esnasında evde bir çanta dolusu altın olduğunu öğrenince çantanın peşine düştü. Kadının gösterdiği yerden aralıklarla 33 altın bilezik, 25 büyük ve 35 küçük altın ile nakit para olmak üzere toplamda 700 bin lira aldı. Kara'nın daha sonra bu paraları bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı. İddiaya göre; bir süre sonra durumu fark eden Hüseyin Çıtak, İsmail Kara'dan 'Altınları şeytanlar aldı ama ben geri getireceğim' cevabını aldı. Aileye bir çanta veren ve açmamalarını söyleyen Kara, "Büyü bozulmasın diye çantayı 15 gün okuyup, üfleyin. Sonra açacağız" dedi. Bu süreçte foyasının ortaya çıkacağını anlayan Kara, veda mektubu yazıp, "Amcam sana üzülme diye yalan söyledim. Hakkınızı helal edin. Bu kağıdı okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Sizden son isteğim aileme bu durumu birazcık hatırım varsa anlatmayın. Benim acım onlara yetecek zaten" dedi. Hüseyin Çıtak mektup üzerine İsmail Kara'dan şikayetçi oldu.



"EVLIYALARLA HASIR NESİRİM!"

KARŞIYAKA 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık İsmail Kara, "Kendisi bahis oynamam için para verdi ama oğullarının korkusundan benden bir kağıt yazmamı istedi ve yazdım. Ertesi gün şikayetçi olmuşlar" diye konuştu. Mağdur Hüseyin Çıtak ise, "Sanık köyde çocuklara, hasta kadınlara okuyordu. Kendisi bana 'Ben Aziz Mahmut Hüdai diye bir evliya var. Onla haşır neşir oluyorum. Ablamın okunması lazım' dedi. Bu altınların bir kısmı benim, birazı iki oğlumundu. Ben hayatımda hiç kumar oynamadım" dedi. Mahkemece İsmail Kara, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 87 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılarak İzmir 4 Nolu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Metin BURMALI