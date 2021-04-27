Carettanın başından 60’ı aşkın saçma çıktı

İZMİR Güzelbahçe'de tüfekle yakın mesafeden vurulduğu sanılan yaralı caretta carettanın başında 60'tan çok saçma çıktı. Sahilde vatandaşların fark ederek ihbarda bulunmasıyla Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibinin kurtardığı carettanın İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki ilk tedavisi tamamlandı. İçine deniz suyu, balık parçası, midye ve yosun bırakılan özel su tankında tutulan caretta carettanın başında 60'tan çok saçma olduğu belirlendi.

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