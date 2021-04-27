İzmir merkezli 62 ilde 532 FETÖ’cüye gözaltı

FETÖ'NÜN TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İzmir'de 97'si Jandarma, 111'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Hava, 19'u Deniz Kuvvetleri mensubu 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı. Şüphelilerden 168'inin gözaltına alındığı öğrenildi.