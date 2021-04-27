  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir merkezli 62 ilde 532 FETÖ’cüye gözaltı

merkezli 62 ilde 532 FETÖ’cüye gözaltı

İzmir merkezli 62 ilde 532 FETÖ’cüye gözaltı

27.4.2021

FETÖ'NÜN TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İzmir'de 97'si Jandarma, 111'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Hava, 19'u Deniz Kuvvetleri mensubu 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı. Şüphelilerden 168'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir merkezli 62 ilde 532 FETÖ’cüye gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.