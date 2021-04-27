Kuşadası ilginç tesadüfü konuşuyor

YENİ Asır'ın Kuşadası Belediyesi'nin tek kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıkmasını ve ihaleyi alan ZTB İnşaat şirketinin 50 gündür tek bir çivi bile çakmadığını ortaya koyan manşeti yankı uyandırdı. İlçede Zana ve Turan Bağı kardeşlere ait ZTB İnşaat'ın, görevinden alınan Iğdır'ın HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un Kuşadası Belediyesi'ni 18 Temmuz 2019'daki ziyareti sonrasında kazandığı ihaleler gündem olurken, bu ihalelerle ilgili "Tesadüf mü?" yorumları yapılıyor. 2019'a kadar belediyeden 2 ihale karşılığında 1 milyon 170 bin 250 liralık iş yapabilen ZTB'nin şu anda cezaevinde olduğu kaydedilen Iğdır eski Belediye Başkanı HDP'li Hasan Akkuş'un Kuşadası Belediyesi'ni ziyaretinden sonra aldığı ihalelerin tırmanışa geçmesi "Tesadüf mü?" sorusunu ortaya çıkardı. O ziyaretin bugüne kadar ZTB ve kardeş kuruluşu Maray Madencilik İnşaat Ltd. Şti'nin Kuşadası Belediyesi'ne ihale sonucu yaptığı işlerin toplamının 29 milyon 999 bin 845 liraya ulaştığı kaydedildi.