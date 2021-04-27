Olimpik havuzu su bastı!

Hafta sonu yağan yağmur nedeniyle içerisinde açık ve kapalı olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu bulunan Pandemi öncesi yaz dönemi aylık ortalama 1000, kış döneminde de ortalama 500 kişinin yararlandığı tesisin içerisindeki eşyalar ile bütün elektronik altyapının zarar gördüğü ve binlerce liralık zarar meydana geldiği öğrenildi. Sağanak yağış sonrası suyun tahliye edilmesi için en kısa sürede müdahale edilmesi gerektiği ancak belediye yetkililerinin çalışanlara fazla mesai vermemek için su tahliye çalışmalarına baskından günler sonra başladığı, maddi zararın boyutunun da bu nedenle arttığı iddia edildi.

METİN BURMALI