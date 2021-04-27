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Haberler İzmir Torbalı’da seçim günü

Torbalı’da seçim günü

Torbalı’da seçim günü

27.4.2021

TORBALI'Da Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından bugün gerçekleştirilecek Başkan Vekilliği seçimi öncesi CHP'deki hareketlilik sürüyor. Menemen'de eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından verdiği firelerle belediye başkanlığını kaybeden CHP, Torbalı'da da aynı akıbete uğramaktan korkuyor. İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday belirleme konusunda birlikte çalışma kararı almasının ardından seçim için ilçede 5 aday çıkarken partinin adayının Mithat Tekin olması bekleniyor. Bu arada AK Parti'nin seçimde aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunda dün akşam saatlerine kadar resmi bir açıklama gelmedi.

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