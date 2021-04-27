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Haberler İzmir Torbalı’nın yeni başkanı Mithat Tekin oldu

Torbalı’nın yeni başkanı Mithat Tekin oldu

Torbalı Belediye Başkanı 'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçildi.

Torbalı’nın yeni başkanı Mithat Tekin oldu
AA

27.04.2021, 17:20

Torbalı Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Özkan Yıldız başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı. 31 meclis üyesinin tamamının katıldığı toplantıda grup başkanları kısa bir konuşma yapıp başkan adaylarını açıkladı. Millet İttifakı Mithat Tekin'i, Cumhur İttifakı da Özgür Erman Çağlar'ı başkan adayı olarak gösterdi.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda Mithat Tekin 16 oy, Özgür Erman Çağlar ise 15 oy aldı. İkinci turda ise Mithat Tekin 17 oy, Özgür Erman Çağlar ise 14 oy aldı. Üçüncü turda da oy sayıları değişmedi ve Mithat Tekin, Torbalı Belediye başkanlığına seçildi.

Mithat Tekin, yaptığı açıklamada, Torbalı'yı merhum başkan İsmail Uygun'un bıraktığı yerden yönetmeye devam edeceklerini, projelerini sürdüreceklerini belirtti. Meclis toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

6 Mart'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan eski Belediye Başkanı İsmail Uygun, taburcu edilmesinin ardından 14 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, 18 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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