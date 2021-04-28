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Haberler İzmir İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alıyor

23 öğretim görevlisi alıyor

23 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alıyor

28.04.2021, 09:04

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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