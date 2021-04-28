İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 96 tutuklama

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik 66 ilde ve KKTC'de operasyon düzenlendi. FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





171 ŞÜPHELİDEN 96'SI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından peyderpey adliyeye sevk ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 171 şüphelinden 96'sı tutuklanırken, 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 49 şüphelinin ise yarın tutuklama istemiyle adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 1 şüphelinin operasyon tarihinden önce farklı birimce işlem yapıldığından gözaltı kararının iptal edildiği, 1 şahsın delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı, 6 zanlının sağlık durumu (Covid-19) nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği ve 10 şüphelinin de faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldığı, 18 şahsın ise faydasız itirafçı konumunda olup bu tür şüphelilerin tutuklama istemiyle adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca firari durumunda olan 24 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.