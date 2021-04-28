İzmir'deki FETÖ soruşturmasında önemli gelişme!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik açılan soruşturma kapsamında, 96'sı Jandarma Genel Komutanlığı, 103'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personel ile 29 askeri okullardan ihraç edilen öğrenci olmak üzere toplam 263 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine önceki gün yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 238'i gözaltına alındı.

Şüphelilerden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, 30'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 6 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı koronavirüse yakalanmaları nedeniyle iptal edilirken, 4 kişi itirafçı olduğu için serbest bırakıldı. Ayrıca, ifadeleri alınan şüphelilerden birinin, mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının da daha önceden bir başka şube tarafından işlem yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. 180 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama