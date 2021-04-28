Torbalı’daki seçimde fotoğraf krizi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde yeni başkanın seçilmesi için yapılan oylamada skandal yaşandı. Yakın zamanda Menemen'de kendi içerisinde fire vererek başkanvekilliğini AK Parti'ye kaptıran CHP, Torbalı'da da büyük şok yaşadı. Çünkü CHP'nin 18 meclis üyesi bulunmasına ve Deva Partisi'ne bağlı bir üyenin de CHP'yi destekleyeceğini açıklamasına rağmen seçimin ilk turunda CHP'ye sadece 16 oy çıktı. 12 Meclis üyesi bulunan AK Parti'nin oyu ise, 15 oldu.

ÜYELERE TALİMAT İDDİASI

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da Torbalı'ya gelerek takip ettiği seçimde CHP'nin ikinci ve sonraki oylamalarda meclis üyelerine verdikleri oyun fotoğrafını çekip kendileriyle paylaşması talimatı verildiği belirtildi. Ardından 2 meclis üyesinin kendi kimlikleriyle kullandıkları oyu çekip CHP'nin adayına oy verdiklerini gösteren fotoğraflar da ortaya çıktı. Ayrıca meclis sırasındaki canlı yayına Meclis Başkanvekili CHP'li Özkan Yıldız'ın oylama devam ederken yanındaki bir meclis üyesine "Fotoğrafa devam" dediği duyuldu. Tüm bu yaşananlardan sonra seçimi CHP'li Mithat Tekin Tekin 17, AK Partili Özgür Erman Çağlar'a karşı 14 oyla kazandı. AK Partililer seçimi mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

'SOYER VE YÜCEL YAPTI'

YAŞANANLARA tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, "Meclis üyelerinin özgür iradelerine ipotek konulmuştur. Bunun da kanıtı vardır" dedi. AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın da seçimin usul ve şartlarının yerine getirilmediğini söyledi. CHP zihniyetinin hiç değişmediğini belirten Günaydın, "Torbalı'da kendi meclis üyelerinin üzerinde baskı kurdular, tehditlerle, türlü çirkefliklerle seçim kazanmayı amaçladılar. Her şey herkesin gözleri önünde cereyan etti. Kendi meclis üyelerinden kullandıkları oyun fotoğrafını çekip kimlik görüntüleriyle birlikte iletmelerini istediler. Bunu Tunç Soyer, Deniz Yücel ve Erol Günaydın birlikte yaptı. Canlı yayında herkes izledi. Bu şekilde seçim olmaz. Bu hukuksuzluğun hesabı mutlaka yargıda sorulacaktır" diye konuştu.

■ ÖMER DUR