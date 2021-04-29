5 kişinin yaşadığı köyde kenevir ekince yakalandı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri, ilçeye bağlı olan ve yalnızca 5 kişi ikamet ettiği için 'Hayalet Köy' olarak bilinen Lübbey köyünde bulunan bir araziye Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, 600 kök Hint keneviri bitkisinin yanı sıra 4 adet ocak üzerinde damlama sulama sistemi aparatları ve hortumları ele geçirildi. Operasyonda H.G. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin köyde ikamet etmediği belirlenirken, H.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

■ SEVAL KONURALP